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    İranlı turistler, Van'da çiçeklerle karşılandı

    Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlılar, Kapıköy Sınır Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı. Günlük 5 bin İranlının Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.
    • AA
    • 15.03.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 14:36
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    İranlı turistler, Van'da çiçeklerle karşılandı

    İran’da 13 günlük Nevruz tatili başladı.

    Bunu fırsat bilen İranlılar da Türkiye’nin yolunu tuttu.

    Tatil için Türkiye'ye gelen çok sayıda turist, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

    KARANFİLLERLE KARŞILADILAR

    Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) temsilcileri, turistleri karanfillerle karşılayarak, 29 Mart'a kadar devam eden “Shopping Fest”e davet etti.

    İranlı turistler, Van da çiçeklerle karşılandı #1

    “GÜNLÜK 5 BİN TURİSTİN GİRİŞ YAPMASINI BEKLİYORUZ”

    Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kente turist akını olacağını söyledi.

    Turistler için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Çeliktaş, “Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hem ilimiz hem de ülkemiz için çok önemli. Büyük katma değer bekliyoruz. Günlük 5 bin turistin giriş yapmasını bekliyoruz. Kapımız 7/24 açık olarak hizmet veriyor. Kentte tüm hazırlıklar yapıldı." diye konuştu.

    İranlı turistler, Van da çiçeklerle karşılandı #2

    “İRANLILAR OLARAK TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ”

    İranlı turist Tara Vahbani de “Türkiye ile kültürümüz aynı. İranlılar olarak Türkiye'yi çok seviyoruz. En yakın şehir de Van. Bu nedenle hem alışveriş yapmak hem de eğlenmek için her yıl buraya geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    İranlı turistler, Van da çiçeklerle karşılandı #3

    İranlı turistler, Van da çiçeklerle karşılandı #4

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