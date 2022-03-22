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    İranlılar, Nevruz'u Barlar Sokağı'nda kutladı

    Nevruz bayramı tatilinde Marmaris’i tercih eden İranlı turistler, Barlar Sokağı'nda kutlama yaptı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 10:20
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    İranlılar, Nevruz'u Barlar Sokağı'nda kutladı

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde sezonu açan İranlılar oldu.

    Nevruz’u kutlamaya gelen 450 İranlı, yılbaşı olarak gördükleri 21 Mart günlerini Barlar Sokağı'nda kutladı.

    8 yıl aradan sonra ilk kez Dalaman’a direkt uçuş ile gelen ve 5 yıldızlı otellerde konaklayan İranlılar, Disk Jokey’in çaldığı İran ve Türk müziklerle eğlendi.

    “BÖYLE BİR ORTAMDA KUTLAMAK DA ŞAHANE BİR OLAY”

    İran’dan eşi ile gelen Sahjad Denghan, “Nevruz bayramımızı burada kutluyoruz, Marmaris çok güzel herkesin nevruzu kutlu olsun.” dedi.

    Nasım Denghan ise “Bizim buraya gelmemize vesile olan acente yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bugün bizim için çok anlamlı çok özel bir gün. Böyle bir ortamda kutlamak da şahane bir olay. Herkesin Nevruz’unu kutluyorum.” şeklinde konuştu.

    İranlılar, Nevruz u Barlar Sokağı nda kutladı #1

    “EKİM AYINA KADAR İRANLI TURİSTLERİ GETİRECEĞİZ”

    Barlar sokağında sezonun ilk turist kafilesini ağırlayan mekan işletmecisi Ercan Ercan da “Sezonu İranlılar ile açtık. İnşallah hayırlı bir sezon geçiririz.” dedi.

    Tur firması yetkilisi Hamdi Artuk ise “Misafirlerimiz eğleniyorlar, Marmaris’i sevdiklerini memnuniyetlerini sık sık dile getiriyorlar, Ekim ayına kadar İranlı turistleri getireceğiz.” dedi.

    İranlılar, Nevruz u Barlar Sokağı nda kutladı #2

    GECE YARISI EĞLENCE BİTTİ

    Müzik kısıtlama saati olan 00.00’a kadar eğlenen İranlı turistler, gece yarısından sonra geldikleri otobüsler ile otellerine geri döndü.

    İranlılar, Nevruz u Barlar Sokağı nda kutladı #3

    İranlılar, Nevruz u Barlar Sokağı nda kutladı #4

    İranlılar, Nevruz u Barlar Sokağı nda kutladı #5

    İranlılar, Nevruz u Barlar Sokağı nda kutladı #6


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