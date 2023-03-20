Türkiye zor günlerden geçiyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu deprem bölgesinde yaralar sarılmaya başlanıldı.
Afetin üzerinden bir aydan fazla zaman geçerken yaşanan deprem bölgelerinde kuvvetli yağmur yağışı etkisini gösterdi...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde deniz yükseldiği İskenderun'da yeniden denizden kaynaklı su baskını yaşandı.
Caddeler, iş yerleri ve evlerde su baskını yaşandı
Denizin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki caddeler su altında kalırken, iş yerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi.
Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.