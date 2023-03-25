İskenderun’da depremde ağır hasar alan minare kontrollü olarak yıkıldı Depremde ağır hasar gören Hacı Mehmet Karatoyuk Camii'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım işlemi cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

11 ili etkileyen depremlerde binlerce kişi can verirken, binlerce bina da yıkıldı.

İskenderun ağır hasar aldı

Afetin büyük yıkıma yol açtığı illerden biri de Hatay oldu.

Özellikle kentin İskenderun ilçesinin eski halinden eser kalmadı.

İlçede enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilirken, ağır hasar alan yapıların kontrollü yıkımı da sürüyor.

Caminin minaresi kontrollü yıkıldı

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ağır hasarlı Hacı Mehmet Karatoyuk Camii’nin minaresi, güvenlik önlemi alındıktan sonra ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Yıkım işlemi cep telefonu kamerasına yansıdı.