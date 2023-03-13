İskenderun'da sağanak: Çadır kentte yaşayan depremzedeler olumsuz etkilendi Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen ve çadırda yaşayan vatandaşlar şiddetli yağmurun etkisiyle zor anlar yaşadı. Çadırların etrafı suyla doldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde büyük yıkım yaşandı.

48 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de evsiz kaldı..

Çadır kent ve konteyner kentlere yerleşen vatandaşlar, hava koşullarından da olumsuz etkileniyor.

İskenderun'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çadırlar çamurun içinde kaldı

Depremzede vatandaşların yaşadığı ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı ise çamur oldu. Çadır kenarlarından dolan su ile bazı vatandaşların eşyaları da zarar gördü.

Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcarken, yetkililere alt yapının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.