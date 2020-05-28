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    İskenderun'da sahte içki orerasyonu

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İskenderun'da bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
    • DHA
    • 28.05.2020 - 15:39
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    İskenderun'da sahte içki orerasyonu

     

    Hatay'da, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, kentte bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı.

    Gözlem altına alınan adrese, operasyon kararı alındı.

    668 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

    İş yerine yapılan operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilerek plastik şişe ve bidonlarda bekletilen toplam 668 litre alkollü içki ele geçirildi.

    Olaya ilişkin, bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

    İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi -2

    5 AYDA 10 TON SAHTE ALKOLLÜ İÇECEK ELE GEÇİRİLDİ

    İskenderun'da bu operasyon ile birlikte yılın ilk 5 ayında düzenlenen sekiz ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 610 bin lira olan toplam 10,5 ton sahte alkollü içecek ile alkollü içki yapımında kullanılan ekipman ve hammaddeye el konulduğu bildirildi.


    İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi -1

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