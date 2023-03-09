İskenderun’daki maden ocağında dinamit patlatılınca, depremzedeler panik oldu Bir maden ocağında dinamit patlatılmasına depremzedeler, korktuklarını belirterek tepki gösterdi. Maden şirketinin yetkilileri de malzeme talep edildiği için patlatma yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, ilçe halkından özür diledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin derinden etkilediği illerden biri de Hatay oldu.

Kentin özellikle İskenderun ilçesinde büyük yıkım yaşandı.

6 Şubat’ta yaşanan depremin üzerinden 1 ay geçerken, bugün ilçe sakinleri paniğe kapıldı.

Tepki gördü

Depremzedelerin yaralarının sarılmaya çalışıldığı ilçenin Modernevler Mahallesi Yarıkkaya mevkiindeki maden-taş ocağında dinamit patlatıldı.

Bu da korkuya neden oldu.

Depremzedeler, ilçede birçok binanın hasarlı olması sebebiyle dinamitli çalışmanın başka yıkımlara sebep olabileceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Maden şirketi yetkilileri, özür diledi

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım, maden ocaklarında dinamit kullanılmasının durdurulması gerektiğini belirterek, “İnsanların sağlığının ve barınma bölgesinin tehlikeye düşürülmemesini talep ediliyoruz.” dedi.

Tepkilerin ardından maden şirketi yetkilileri, konteyner sahalarına gerekli olan malzeme için valilik, kaymakamlık ve jandarmanın bilgisi doğrultusunda patlatma yapıldığını, rahatsızlık duyan vatandaşlardan özür dilediklerini bildirdi.