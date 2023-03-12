İskenderun'u uzmanlar inceledi! Kıyı ile deniz birbirine girdi Depremlerin vurduğu sahil kenti İskenderun'da incelemelerde bulunan uzmanlar, sahilde 1 metre çökme meydana geldiğini ve deniz ile kıyının birbiriyle aynı seviyeye geldiğini belirledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde çok büyük hasarlara neden oldu.

Sallantılardan en çok etkilenen illerin başında ise Hatay geldi.

Özellikle Antakya ve İskenderun ilçeleri yerle bir oldu.

İskenderun ilçesine gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalgıç, afet nedeni ile sıvılaşma ve çökme yaşanan İskenderun sahilinde incelemelerde bulundu.

"Kıyı ile deniz iç içe girdi"

Sahillerde bir metre civarında çökmenin yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, şunları söyledi:

Gördüğümüz genel olarak bu bölgede yaklaşık 1 metre gibi çökme nedeniyle artık kıyı ile deniz çok iç içe girdi buna bir de ekstra rüzgarlar eklendiği zaman sokaklara ve caddeden dolan bir su hareketiyle bundan sonra karşı karşıya kalacağız. Balıkçı barınağının bulunduğu yer zeminde oturmanın yaşandığı yer ve bu nedenle yıkımların burada daha da yoğun gerçekleştiğini gördük. Tabii bundan sonra bu kıyıların su işgalinden engellenmesi gerekecek bariyerler yapılacak herhalde kıyı yapıları güçlendirecektir ama burada hem suni dolguda hem de doğal zeminde oturma var. 6 Şubat'taki depremle beraber bir su harekatı başlamıştı yüzeye doğru ama bugün çökmenin ilerlemesi ve devam etmesi nedeniyle kıyıdan rüzgarlarla bu bölgeye şişirilen suları güneş ve ayında etkisiyle gelip gideceğini görüyoruz. Hatay'daki 6,4’lük depremle bu sürecin biraz daha ilerlediğini görüyoruz ama zaten zemin biraz oynadı oynayacak, bölge titreşimlere dikkat etmek lazım. Şimdi derinleştirme çalışmalar yapılıyor balıkçı barınağında, o da küçük da olsa bazı şeyleri tetikleyebilir ama esas oturmayı oradaki balıkçı barınağında görüyoruz. Bu oturma nedeniyle de artık zeminin aşağı düştüğünü, denizin de artık ona göre pozisyon alıp yükseldiğini görebiliriz.

"Yıkılan binalar eski"

2015 yılında İskenderun Belediyesi'ne zemin iyileştirme yöntemlerini anlattığına vurgu yapan Prof. Dr. Süleyman Dalgıç ise şu ifadeleri kullandı: