İSKİ çalışanları doğalgaz borusunu patlattı
İstanbul Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.
- Haber Merkezi
- 10.09.2022 - 12:06
- Güncelleme : 10.09.2022 - 12:07
İSKİ ekiplerinin Şile'nin Çavuş Mahallesi Aslan Sokak'taki atık su kazı çalışması esnasında iş makinesi doğalgaz servis borusunu patlattı.
Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürüldü
AA'nın haberine göre; polis çevrede güvenlik önlemi aldı, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Gazın kesilmesiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.