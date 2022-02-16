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    İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde su fiyatlarına yapılacak zamların görüşüldüğü oturumda tartışma çıktı. Tartışma sırasında kısa süreli arbede de yaşandı.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 19:31
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    İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik

    İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

    SU ZAMMI KURULUNDA SÖZLÜ TARTIŞMA

    Su zammının görüşüldüğü kurulda İyi Parti Grup başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında sözlü atışma yaşandı.

    Tartışmaya dönen olayda kısa süreli gerginlik yaşandığı da görüldü. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verdi.

    İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu nda gerginlik #1

    İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu nda gerginlik #2


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