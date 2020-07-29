İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin personelleri, kuruma ait araçlarla piknikte görüntülendi.

İstanbul'un yaz başından beri yaşadığı su kesintileri ve yapılan zamlar, kent sakinlerinin eleştirilerine neden olurken, İSKİ'yi ilgilendiren bir skandal patlak verdi.

İSKİ PERSONELİ, RESMİ ARAÇLARLA PİKNİKTE

İSKİ personelleri, kuruma ait resmi hizmet araçlarıyla piknik yaparken görüntülendi.

Personellerden biri, göl kenarı olduğu tahmin edilen bir yerde balık temizlerken, bir diğeri de yanında bira şişesiyle görüntü veriyor.

İSKİ personeli kurum araçlarıyla piknikte