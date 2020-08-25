İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'a veda etti

Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılması sonrası İsmail Küçükkaya, yol arkadaşı olarak tarif ettiği Fatih Portakal'a veda mesajı yayınladı.

Yıllardır FOX TV Ana Haber spikeri görevinde bulunan bu kulvarda da reytinglerde birinci sıradaki yerini kimseye kaptırmayan gazeteci Fatih Portakal sürpriz bir kararla dün FOX TV'den isitifa ettiğini duyurdu.

KÜÇÜKKAYA'DAN VEDA MESAJI

Fatih Portakal'ın Fox TV'den ayrılışının ardından kanalın diğer bir önemli ismi İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından Portakal için veda mesajı paylaştı.

Portakal ile 7 yıl yol arkadaşlığı yapan Küçükkaya, paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yolun açık olsun sevgili Fatih Portakal 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim. Bu, eşine en güzel ‘armağan’ oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum."