Balıkesir Milletvekili İsmail Ok İyi Parti'den istifa etmesiyle ile ilgili sürece değindi.

Şubat ayında İyi Parti'nin kurucu üyelerinden İsmail Ok, partiye olan inancını kaybettiğini söyleyerek Meral Akşener'e karşı istifasını veren vekiller kervanına katılmıştı.

İsmail Ok, dün gece CNNTÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. Burada istifa etme sürecini anlatan OK partiden neden ayrıldığını tek tek anlattı.

AKŞENER'E HDP İSTTİFAKINI SORDUM

Meral Akşener ile arasında geçen diyalog sonrasında partide daha fazla kalamayacağını belirten Ok, Akşener'in ülkücüler hakkında söylediği sözleri aktardı. Ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir toplantı sırasında HDP ile ittifak yapılmasından duyduğu rahatsızlığı belirttiğini aktaran Ok, şu ifadeleri kullandı:

Akşener'e şu soruyu sordum. Biz CHP ile ittifakız. Ama CHP'ninde görülüyor ki HDP ile bir iş birliği var. Dolayısıyla ben bundan rahatsızlık duyuyorum bunu kabul edemem ve bunu devam ettiremem dedim.

İsmail Ok, istifa kararı aldığı süreci anlattı İZLE





ÜLKÜCÜLER HİÇBİR ŞEY ÜRETMİYOR

Sn. Akşener de bunun üzerine " 1- hala yerel yönetim şeyini aşamamışsınız"dedi. "2- Ülkücüler belediyelerden iş istemiyorum' demiyor" ama, dedi. Ve bu söz benimle mezara gidecekti fakat söylüyorum; 'Ülkücüler hiçbir şey üretmiyor' dedi.