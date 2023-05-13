Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHA

Saat 19.40 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Kargı köyü, Antalya’dan Isparta ikametine giden Hüseyin M. (48) idaresindeki 07 BHH 923 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Mustafa Y. (27) yönetimindeki 38 H 2793 plakalı otomobile ve Recep T. (18) idaresindeki 07 D 9160 plakalı otomobile çarptı.

3 araç kazaya karıştı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Mehmet Y. (62), Hüseyin M. (48), Recep T. (18) ve Fatma T. (48) ambulans ile Kepez Devlet Hastanesine sevk edildi.

1 kişi yaşamını yitirdi

Kazada Halil T. (48) ve Mehmet Y. (62) yaralanmazken, Tofaş marka aracın içerisinde yolcu olarak bulunan Ali Yılmaz’ın (18) ise yapılan kontrol sonrasında olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Yılmaz’ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kepez Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.