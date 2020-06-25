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    Isparta'da 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

    Bir binanın 4'üncü katındaki pencereden dengesini kaybederek beton zemine düşen Sueda Sıdıka Furkan, ağır yaralandı. Tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi
    • DHA
    • 25.06.2020 - 20:57
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    Isparta'da 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı #1

     

    Isparta'nın Sav beldesi Fatih Mahallesi'nde Sueda Sıdıka Furkan (25), henüz bilinmeyen nedenle bir binanın 4'üncü katındaki pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

    YARALI KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

    Olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sueda Sıdıka Furkan, daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

    Sueda Sıdıka Furkan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

     


    Isparta'da 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı #2

    Isparta'da 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı #3

    Isparta'da 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı #4

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