Isparta'da 89 yaşındaki yaşlı kadının yumurtalığından 35 santimetrelik kitle çıktı Karın ağrısı şikayeti ile Isparta Şehir Hastanesi'ne başvuran 89 yaşındaki kadının yumurtalığındaki 35 santimetrelik kitle başarıyla alındı.

Konya'da yaşayan 89 yaşındaki Ayşe A, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne gelen olayda, hastanede yapılan tetkikler sonucunda Ayşe A’nın yumurtalığındaki kitlenin karın bölgesine ulaştığı tespit edildi.

35 santimetrelik kitle çıkarıldı

Ameliyata alınan yaşlı kadının karnındaki 35 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı.

"Ameliyat başarılı geçti"

Isparta Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi'nden Dr. Serhan Can İşcan, hastanın yaşından dolayı ameliyatın yüksek riskli olduğunu belirterek, “Ameliyat risklerini azaltabilecek tedavilerimizi uygulayarak, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu süreçte herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

Dr. İşcan, ameliyatı 21 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini ve hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.