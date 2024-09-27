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Isparta'da annesiyle kavga eden çocuk evi yaktı

Isparta'da annesiyle kavga eden çocuk evi yaktı Isparta'da bir binanın çatı katında çıkan yangını, annesi ile tartışan akli dengesi yerinde olmayan çocuğun çıkardığı iddia edildi..