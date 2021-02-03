Eğirdir'de aşırı yüklenmiş kamyonun trafikte tehlikeli yolculuğu, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeki araçta bulunanlar, önlerinde ilerleyen kamyonetin aşırı yüklendiğini fark etti.

TEHLİKE SAÇTI

Saman balyaları ile yüklenmiş kamyonun, sağa yatık bir şekilde trafikteki diğer insanları tehlikeye atarak ilerlemesini hayretle karşılayan araçtakiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerinin çekildiğinden habersiz 32 ABN 172 plakalı kamyonun sürücüsü, aldırış etmeden tehlike saçarak yoluna devam etti.

OKUYUCUNUN KAMERASINDAN

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Isparta'da aşırı yüklenmiş kamyonun tehlikeli yolculuğu VİDEO