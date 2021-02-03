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    Isparta'da aşırı yüklenmiş kamyonun tehlikeli yolculuğu

    Eğirdir'de aşırı yüklenmiş kamyonun trafikte tehlikeli yolculuğu, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:06
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    Isparta'da aşırı yüklenmiş kamyonun tehlikeli yolculuğu

    Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeki araçta bulunanlar, önlerinde ilerleyen kamyonetin aşırı yüklendiğini fark etti.

    TEHLİKE SAÇTI

    Saman balyaları ile yüklenmiş kamyonun, sağa yatık bir şekilde trafikteki diğer insanları tehlikeye atarak ilerlemesini hayretle karşılayan araçtakiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Görüntülerinin çekildiğinden habersiz 32 ABN 172 plakalı kamyonun sürücüsü, aldırış etmeden tehlike saçarak yoluna devam etti.

    OKUYUCUNUN KAMERASINDAN

    Görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi. Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

    Isparta'da aşırı yüklenmiş kamyonun tehlikeli yolculuğu VİDEO

    Isparta da aşırı yüklenmiş kamyonun tehlikeli yolculuğu #1

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