İHA
Isparta'da 115. Cadde üzerinde, Kadir Bey Camii önünde, belediye personeline ait yeleklerle kaçak kazı yapan İsmail A., Halis T., Yaşar G., Hacı Duran C. ve Şükrü C., polis ekiplerince yakalandı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde kaçak kazı yaptıklarını reddettikleri, bölgede inşaat işi için çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.
Ancak yapılan incelemelerde bölgede herhangi bir inşaat izni bulunmadığı belirlendi. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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