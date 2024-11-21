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İHA

Isparta'da 115. Cadde üzerinde, Kadir Bey Camii önünde, belediye personeline ait yeleklerle kaçak kazı yapan İsmail A., Halis T., Yaşar G., Hacı Duran C. ve Şükrü C., polis ekiplerince yakalandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde kaçak kazı yaptıklarını reddettikleri, bölgede inşaat işi için çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ancak yapılan incelemelerde bölgede herhangi bir inşaat izni bulunmadığı belirlendi. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.