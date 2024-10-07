İHA
Isparta'da husumetli grubun kavgasında silahlar çekildi..
Bahçelievler Mahallesi 109. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile silahla havaya ateş açıldı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgaya karışan şahıslar ekipler tarafından güçlükle ayrıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde 2 adet boş, 1 adet dolu mermi kovanı bulurken, yaralının olmadığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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