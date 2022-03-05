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    Isparta’da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

    İş yerinin açık kapısı önünde içeridekilerle sohbet eden kişi, buz sarkıtının çatıdan başına düşmesinden bir adımla kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 10:38
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    Isparta’da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

    Isparta’da binaların çatılarında biriken karın eriyip, donmasıyla meydana gelen buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor.

    Pirimehmet Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında oluşan buz sarkıtı da kaldırıma düştü.

    BİR ADIMLA KURTULDU

    Binanın zemin katındaki iş yerinin önüne isabet eden buz sarkıtı, kısa süreli paniğe neden oldu.

    Bu sırada dükkandan çıkmak için kapıya yönelirken, son anda içeridekilerle sohbete devam eden kişi ise bir adımla kurtuldu.

    PANİĞE KAPILIP, TEKRAR İÇERİ GİRDİ

    Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde kapının önünde çalışanlarla konuşmaya devam etmesiyle dışarı çıkmayan kişinin, bir adım önüne düşen sarkıtla paniğe kapılıp, iş yerine yeniden girdiği anlar yer aldı.

    Isparta’da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu #1

    Isparta’da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu #2

    Isparta’da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu #3


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