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    Isparta'da cezaevinden izinli çıkan kişi, hırsızlık yaparken yakalandı

    Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan hırsızlardan birinin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 19:10
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    Isparta'da cezaevinden izinli çıkan kişi, hırsızlık yaparken yakalandı

    Isparta Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çarşı mahalle bekçisi (ÇMB) ekipleri, gece devriyesi sırasında eski Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bulunan 81 DV 686 plakalı araçtan şüphelendi.

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekipler araca yaklaştığı sırada içerisinde bulunan 2 şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra şüpheliler Resul S. ve Recep K. kıskıvrak yakalanırken, araçta yapılan incelemede kesilmiş kablolar ve kesme makası bulundu.

    CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Gözaltına alınan şüphelilerden Recep K.’nın çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Isparta da cezaevinden izinli çıkan kişi, hırsızlık yaparken yakalandı #1

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