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    Isparta'da çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu

    Isparta'da kereste fabrikasında meydana gelen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 03:18
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    Isparta'da çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu

    Isparta'da mahalle sakinlerini korkutan bir yangın meydana geldi.

    Sanayi Mahallesi üzerinde bulunan bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Fabrikanın çatı katında alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Isparta da çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu #1

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, fabrikanın çatı katındaki yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürdü.

    Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı.

    Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Isparta da çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu #2

    Isparta da çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu #3

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