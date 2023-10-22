Isparta'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga! 16 kişi yaralandı Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 5 kişi silahla, 11 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Isparta'da çıkan kavgada kan aktı.. Merkeze bağlı Zafer Mahallesi 215 Cadde üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. 5'i tüfekle 16 kişi yaralandı Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından olayın içerisinde bulunan 5 kişi tüfekten çıkan saçma sonucu yaralanırken, 11 kişi ise darp nedeniyle yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 5 kişi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 11 kişi ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. İnceleme başlatıldı Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)