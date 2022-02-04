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    Isparta’da kar nedeniyle elektrik hattı koptu

    Isparta'da dün etkili olan kar yağışı sonrası elektrik telleri hasar görürken, kopan tellerin birbirine sürtmesi sonucu çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı. Kent 2 gündür elektrik alamıyor.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 22:30
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    Isparta’da kar nedeniyle elektrik hattı koptu

    Isparta’da dün etkili kar yağışı kent merkezinde 40 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkili olması sonrası tellerde baskı oluşturan karlar elektrik tellerini koparak kıvılcım çıkmasına sebep oldu.

    ELEKTRİK HATTI KOPTU, ARIZA İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

    Gece yarısı kopan elektrik telleri geceyi aydınlattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

    Enerji dağıtım firması tarafından arıza yaşanan noktalarda hasar tespit ve tamir çalışması başlatıldı.

    Isparta’da kar nedeniyle elektrik hattı koptu - VİDEO

    Isparta’da kar nedeniyle elektrik hattı koptu #1

    BELEDİYE BAKANI BAŞDEĞİRMEN: "BİRAZ SABIR BEKLİYORUZ"

    Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

    "Şehrimizde son 20 yılın en yoğun kar yağışını gördük. 1000 personelimizle sahadayız, iş makinelerimiz ve araçlarımızda çalışmalarını sürdürüyor. Ara sokaklar ve giremediğimiz yerler için vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyoruz, her yere gireceğiz. Karla mücadelemiz 7/24 devam edecek."

    Isparta’da kar nedeniyle elektrik hattı koptu #2

    Isparta’da kar nedeniyle elektrik hattı koptu #3

    Isparta’da kar nedeniyle elektrik hattı koptu #4


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