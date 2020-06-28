Isparta'da karantinadan çıkıp, sınava girdi

Yolculuk sırasında bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınan 35 yaşındaki adam, üçüncü üniversitesi için ambulansla sınava gitti.

Antalya’nın Alanya ilçesinden yaklaşık 14 gün önce Isparta’ya geldiği otobüsteki bir yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu evinde gözlem altına alınan 35 yaşındaki Kader Ahmet Bilgiç, karantinanın son gününde Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı özel izinle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi.

İNŞAAT MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli ambulans ile 2 günlük sınavda sabahları önlem altında evinden alınarak kendisiyle birlikte bulunan 2 öğrenci adayıyla sınava giren Bilgiç, daha önce iki üniversite bitirdiğini ve şimdiki hedefinin İnşaat Mühendisliği olduğunu söyledi.

"2 GÜNDÜR AMBULANSLA GİDİP GELİYORUM"

Otobüste koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyi tanımadığını ve kendisiyle bir temasta bulunmadığını ifade eden Bilgiç, “Sağlık Müdürlüğü, yaptığı filyasyon çalışmasında en son halka olarak bana ulaştı. 14 günüm zaten dolmuştu ancak hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla 2 gündür ambulansla sınava gidip gelmemi sağladılar. Evimden alıp evimden alıyorlar, bu yüzden teşekkür ediyorum.” dedi.

Sınavının çok iyi geçtiğine değinen Bilgiç, “35 yaşındayım üçüncü üniversiteyi okumak istiyorum.” diye konuştu.

"İLK OLARAK SINAV YERİM DEĞİŞTİ"

Karantina altındayken YKS sürecinin nasıl işlediğini anlatan Kader Ahmet Bilgiç, filyasyon çalışmasını takip eden doktoru ile aile hekiminin aracılığıyla ÖSYM’ye başvurduğunu söyledi.

Bilgiç, “İlk olarak sınav yerim değişti ve sonra da bu imkanı sağladılar. Bu tüm Türkiye’de uygulandı ancak Isparta’da çok güzel şekilde uygulandığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza, sağlık bakanlığımız ve il sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.” dedi.