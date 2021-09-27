Isparta'da kayıp gençten acı haber

4 gün önce gezmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki genç, dağlık alanda ölü olarak bulundu.

Isparta’nın Aksu ilçesinde ailesiyle ikamet eden 17 yaşındaki Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi.

Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Geçen yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenilen Alişan Soylu'nun bulunması için ekipler seferber oldu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları dün de sürdürüldü.

YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU

Öğle saatlerinde Zindan Mağarası bölgesinde arama tarama yapan AFAD ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti.

Hemen bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede yerde yatanın, genç bir erkeğe ait cansız beden olduğunu belirledi.

Diğer ekipler de hemen bölgeye çağrıldı.

CANSIZ BEDEN ALİŞAN’A AİT

Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Alişan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Alişan Soylu'nun cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.