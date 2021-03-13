Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, oğlunu kaybeden babanın feryadı yürek dağladı.

Eğirdir istikametinden Isparta kent merkezine seyir halinde olan Emre Kırmızı’nın idaresindeki 42 AGS 854 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta Aliköy istikametinden gelen ve plakası olmayan motosiklete çarptı.

MOTOSİKLETTEN SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bünyamin Toptaş ve Mustafa Sarı yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'da kazada oğlunu kaybeden baba: Beni dinlemedi-Video

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bünyamin Toptaş’ın hayatını kaybettiğini belirdi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Sarı ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Toptaş’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Emre Kırmızı da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

BABANIN FERYADI: "BENİ DİNLEMEDİ"

Kazanın ardından olay yerine gelen Bünyamin Toptaş’ın babası gözyaşı döktü. Acılı baba, “Oğlum bu, beni dinlemedi” diyerek feryat etti.