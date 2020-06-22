Isparta'da maskesiz yakalanan kişi: Soyadımı bilmiyorum

Sokağa maskesiz çıkanlara ceza yağdı. Denetimde bir vatandaş, soyadını bilmediğini iddia etti.

Maskesiz sokağa çıkma yasağının ardından polis ekipleri, şehirlerde ceza yağdırdı. Isparta'da 11.00-13.00 saatleri arasında Mimar Sinan Caddesi yolu üzerinde yapılan denetimlerde, maskesiz sokağa çıkan 10 kişiye 900'er TL ceza yazıldı.

SOYADINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Denetimler sırasında maskesiz bir genci durduran ekipler, cezai işlem uygulamak için nüfus cüzdanını istedi.

Nüfus cüzdanının olmadığını belirten gence TC numarası, adı ve soyadı soruldu. Adının 'Berk' olduğunu ancak soyadını bilmediğini belirten genci, polis ekipleri emniyete götüreceklerini söyledi.

O anlarda gencin babası aranarak, kimlik bilgilerine ulaşıldı. TC numarasının öğrenilmesiyle cezai işlem uygulanan genç, olay yerinden ayrıldı.

POLİSE MASKE SATAN YERİ SORDU CEZAYI YEDİ

Bir başka genç ise elinde maskeyle polis ekiplerinin yanına yaklaştı. "Maske satan bir yer var mı?" diyerek polislere soran gence, maske takmadığı için cezai işlem uygulandı.

Diğer yandan, polis ekiplerince sık sık vatandaşlara maske anonsu yapıldı.





















