Isparta'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

İHA
Afyonkarahisar- Isparta kara yolu Uluborlu Kavşağı'nda, Nadir D.'nin kullandığı 15 AAV 106 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs ile Serdar I. yönetimindeki 34 FUK 610 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi
Çarpışmanın şiddetiyle tarım işçilerinin bulunduğu midibüs şarampole devrildi.
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
35 yaralı tedavi altında
Kazada midibüste bulunan Hatice Genç isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 2’si ağır 35 kişi de yaralandı.
Yaralılar çevredeki yakın hastanelere ambulanslarla kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.