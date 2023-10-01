Isparta’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Isparta’da yolun karşısına geçmeye çalışan adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA

Isparta-Eğirdir yolu Büyükgökçeli Köyü kavşağında, Ayhan B. hakimiyetindeki 42 ALL 037 plakalı otomobil, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Çelik’e (50) çarptı.

Savrulan yaya yaşamını yitirdi

Çarpmanın etkisiyle savrulan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildekiler tedavi altında

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Çelik’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)