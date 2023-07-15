Isparta'da 'pat pat' aracı takla attı: 1 ölü
İHA

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Yukarıtırtar köyü-Aşağıtırtar köyü yolu üzerinde, Ramazan Karakuyu (65) hakimiyetindeki pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak takla attı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karakuyu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Karakuyu’nun cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.