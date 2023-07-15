Isparta'da 'pat pat' aracı takla attı: 1 ölü

İHA
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Yukarıtırtar köyü-Aşağıtırtar köyü yolu üzerinde, Ramazan Karakuyu (65) hakimiyetindeki pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak takla attı.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karakuyu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Karakuyu’nun cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.