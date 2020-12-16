Isparta'da polis yalanıyla 250 bin lira dolandırdılar

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtıp, iki kişinin ziynet eşyaları ve paralarını alarak 250 bin lira dolandıran 5 şüpheli polisin çalışması sonucu Antalya'da yakalandı.

Isparta'nın merkez Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, K.D. ve Ş.G.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp, 3 şüpheli yakaladıklarını, bunların bir kadını bıçakladıklarını, çaldıkları ziynet eşyalarını ise evlerine koyduklarını söyledi.

Dolandırıcılar, evlerinde arama yapacaklarını söyledikleri K.D. ve Ş.G.'ye altınlarını kontrol ettikten sonra geri vereceklerini beyan etti.

Telefon görüşmesinin ardından K.D. ve Ş.G.'nin evlerine giden bir kişi, 250 bin lira değerinde ziynet eşyaları ve parayı çantada alarak ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan K.D. ve Ş.G. polise ihbarda bulundu.

ANTALYA'DA YAKALANDILAR

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.B., B.B., K.G., Ş.U. ve Y.A. olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin 34 AIZ 885 plakalı araç ile Isparta'ya geldikleri, birinin K.D. ve Ş.G.'nin evine gittiği, ziynet eşyaları ve paraların bulunduğu çanta ile araca geri döndüğü tespit edildi.

Şüphelilerin aynı araç ile Antalya'ya gittiklerini belirleyen ekipler, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Olaya karışan 5 şüpheli, 11 Aralık günü Antalya'da yakalandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Isparta'ya getirilen şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 4 GSM hattı, mikro SD kart, yüzük, bir çift küpe, 21 bin 855 lira, 810 ABD doları ele geçirildi. Şüphelilerden M.B., B.B., K.G. ve Ş.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





