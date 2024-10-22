Isparta'da pompalı tüfeği temizlerken ağabeyini vurdu

İHA
Görünmez kazanın adresi Isparta.
Yalvaç ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde meydana gelen olayda 22 yaşındaki İlyas A. kendilerine ait evde tadilat yaptıkları sırada ailesine ait pompalı tüfeği temizlemeye çalıştığı esnada 24 yaşındaki ağabeyi Muhammet Emin A.'yı bacağından yaraladı.
İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Muhammet Emin A. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, İlyas A.'nın ise gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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