Isparta'da röntgenle boynundaki 30 yıllık kurşunu öğrendi

Sandalyeden düşen adam gittiği hastanede röntgen filmi çekilince, 30 yıldır boynunda tüfekten çıkan saçma ile yaşadığını öğrendi.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan 40 yaşındaki iki çocuk babası Yılmaz, iş yerinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Geçtiğimiz hafta iş yerindeki sandalyenin kırılması sonucu düşüp başını duvara çarpan Yılmaz'ın, gittiği hastanede çekilen röntgen filminde boynunda havalı tüfek saçması olduğu görüldü.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Boynunda saçma olduğunu öğrencince büyük şaşkınlık yaşayan Yılmaz, televizyonlardan gördüğü benzer olayların bu sefer kendi başına geldiğini söyledi.

ÇOCUKKEN YAŞADIĞI OLAY AKLINA GELDİ

Yıllardır boynunda bulunan saçmayı geçirdiği kaza sonucu tesadüfen öğrenmenin şaşkınlığını yaşadığını anlatan Yılmaz, "Röntgene girmeden önce görevliye üstümdeki metalleri çıkarttığımı belirttim. Ancak boynumda metal olduğunu söyleyince ilk başta bir anlam veremedim. Sonra çocukken yaşadığım olay aklıma geldi. 10 yaşındayken tarlada fare avladığımız sırada bir arkadaşımın tüfeğinden çıkan saçma bana isabet etmişti. Saçmanın boynuma girmediğini düşünmüştüm." diye konuştu.





DOKTORLARA GÖRE HAREKET EDECEK

Bugüne kadar saçmadan kaynaklı bir rahatsızlığı olmadığını aktaran Yılmaz, bundan sonraki süreci, doktorların yönlendirmesine göre yürüteceğini dile getirdi.

"30 YILDIR ORADA DURAN BİR ŞEYİ OYNATMAYALIM"

Saçmanın, şah damarına çok yakın bir bölgede durduğunu öğrendiğini vurgulayan Yılmaz, "Başıma bu kaza gelmemiş olsaydı, saçmadan haberdar bile olmayacaktım. Bundan sonraki süreç farklı ilerleyecek. Farklı doktorlara gideceğim. Saçmayla yaşamaya devam edecek miyim, bilmiyorum. Riskli bir bölgede. Doktor, '30 yıldır orada duran bir şeyi oynatmayalım' diyor." ifadelerini kullandı.





HAVALİMANINA GİREMEMİŞ

Yılmaz, bugüne kadar geçerken x-ray cihazlarının zaman zaman alarm verdiğini, havalimanına bir kez giriş yapamadığını kaydetti.

BÖYLE KALMASI RİSKSİZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Yavuz da saçmanın atardamar ya da toplardamara isabet etmesi halinde müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

CERRAHİ OPERASYON RİSKSİZ

Çıkarılması için cerrahi bir müdahale yapılması gerektiğini belirten Yavuz, "Bu saçma uzun yıllar orada kaldığı için yapışmıştır. Boşuna cerrahi bir operasyon geçirmiş olacak. Zarar vermez, böyle kalmasında sakınca yok. Cerrahi bir operasyon da risk oluşmaz." dedi



