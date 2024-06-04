Haberler



İç Haber



Isparta'da sahte banka görevlisi 179 bin 500 lira dolandırdı

Isparta'da sahte banka görevlisi 179 bin 500 lira dolandırdı Isparta'da bir vatandaşa kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve 179 bin 500 bin TL dolandırıcılık yapan şahıs Adana'da yakalanarak tutuklandı.