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    Isparta'da taksiyle motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 ölü

    Isparta'da ticari taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 25.10.2020 - 07:53
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    Isparta'da taksiyle motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 ölü

    Isparta'da Mehmet Kılıç'ın kullandığı 32 SN 241 plakalı motosiklet, Ulvikale Mahallesi Çarıksaraylar kavşağında Mehmet Çelik yönetimindeki 42 GAP 18 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, sürücüler ve takside yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Isparta da taksiyle motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 ölü #1

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

    Motosikletin sürücüsü Mehmet Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Isparta da taksiyle motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 ölü #2

    Isparta da taksiyle motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 ölü #3

    Isparta da taksiyle motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 ölü #4

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