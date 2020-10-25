Isparta'da taksiyle motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 ölü
Isparta'da ticari taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- AA
- 25.10.2020 - 07:53
Isparta'da Mehmet Kılıç'ın kullandığı 32 SN 241 plakalı motosiklet, Ulvikale Mahallesi Çarıksaraylar kavşağında Mehmet Çelik yönetimindeki 42 GAP 18 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ve takside yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
Motosikletin sürücüsü Mehmet Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.