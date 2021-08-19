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    Isparta'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

    Isparta'da Metin Yiğit ile tartışmaya başlayan M.S, Yiğit'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası jandarma ekipleri M.S'yi gözaltına aldı.
    • AA
    • 19.08.2021 - 01:14
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    Isparta'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

    Isparta'nın merkezinde alacak verecek yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti.

    Merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde Metin Yiğit ile ortak hayvan satışı yaptığı M.S arasında, iddiaya göre tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. av tüfeğiyle Yiğit'e ateş etti.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Isparta da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü #1

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ceset, savcılık incelemesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

    Cinayet zanlısı M.S. jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

    Isparta da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü #2

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