Isparta’da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Isparta’da kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA

Isparta’nın Senirkent ilçesi Gençali köyü Dörtyol mevkinde, Ali Tüysüz (58) yönetimindeki 35 DJH 07 plakalı kamyonet ile Deniz Ç. (45) idaresindeki 06 BEG 984 plakalı tır kavşakta çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyonet sürücüsü Tüysüz’ün hayatını kaybettiği belirlenirken, tır sürücüsü ise yapılan ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Tüysüz’ün cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Senirkent Devlet hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)