Isparta'da traktörde çıkan yangın korkuttu Isparta'nın Yalvaç ilçesinde saman balyası saran balya makinesi ve traktörde çıkan yangın, önce araziye ardından da ağaçlık alana sıçradı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu.

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İHA

Isparta'da bir traktörde çıkan yangının kıvılcımları ağaçlık alana sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı..

Öğle saatlerinde Yalvaç ilçesine bağlı Terziler köyünde yaşanan olayda, arazide saman balyası saran traktör ve balya makinesi bir anda alev aldı.

Arazi kısa sürede yandı

Alevler kısa sürede araziye sıçrarken, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Yalvaç Orman İşletme Müdürlüğünden ekip sevk edildi.

Vatandaşlar da yangını söndürebilmek için traktör, tanker ve ellerine aldıkları dallarla müdahalede bulundu.

Barınak ve arı kovanları kullanılamaz hale geldi

Arazide hızla etkili olan yangın dere içerisindeki ağaçlık alanda etkili olurken, Sücüllü köyü kırsalına yayıldı. Bölgede bulunan bir üreticiye ait barınak ve arı kovanları yangında tamamen küle döndü, traktör ve balya makinesi de kullanılamaz hale geldi.

Kontrol altına alındı

Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek de bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.