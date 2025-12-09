Isparta'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir haftada 19 operasyon gerçekleştirildi Kentte son 2 haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 19 ayrı operasyonda çok sayıda yasaklı madde ele geçirilirken operasyonlarda 8 kişi tutuklandı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Isparta'da uyuşturucuya geçit yok. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında,, 29 Kasım–6 Aralık tarihlerinde 19 yakalama gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 2 bin 393 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 92,17 gram bitkiye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,12 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 45,50 gram metamfetamin, 3,80 gram esrar, 45 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ele geçirildi. 46 ŞÜPHELİ YAKALANDI Operasyonlar kapsamında 46 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 35 şüpheliye "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", 11 şüpheliye "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem uygulandı. 8 TUTUKLAMA Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca denetimlerde 13 aranan şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi cezaevine teslim edildi.

