Karın bölgesinde şişlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 56 yaşındaki kadın, vücudunda tespit edilen 5 kilogram ağırlığındaki kitlenin ameliyatla alınmasının ardından sağlığına kavuştu.

56 yaşındaki Gülistan Altıntaş’ın karın bölgesinde 6 yıl önce küçük bir kitle tespit edildi.

Ancak Altıntaş, kitleyi çok ciddiye almadı…

KİTLE, 5 KİLOYA ULAŞTI

Kitle, 6 yıl sonra 30 santimetre genişledi, 5 kilo ağırlığına ulaştı.

Başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan Gülistan Altıntaş, “6 yıl önce doktora gittiğimde çok küçük bir kitle tespit edildi, o zamanlar ihmal ettiğim için çok pişmanım vücudumda çok ağırlık oluştu eğer şu an vücudunda kitlesi olanlar varsa sakın ihmal etmesinler.” ifadelerini kullandı.

Isparta'da vücudundan 5 kilogram kitle çıktı ViDEO

“ŞU AN ÇOK İYİYİM”

Başarılı ameliyat sonrası 5 kilogramlık yükten kurtulan Altıntaş, “Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum, umarım şu an hasta olanlarda sağlığına biran önce kavuşur, kontrollerinizi ihmal etmeyin.” dedi.

DOKTOR, HASTAYI AMELİYAT EDECEKKEN KENDİSİ HASTA OLDU

Operasyona ilişkin bilgi veren Isparta Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Serhan Can, hastayı ameliyat edecekken kendisinin hasta olduğunu belirterek, “Hastamız bize geldiğinde çok büyük kitlesi ve ek hastalıkları mevcuttu. Hastamızı riske atmamak için 1 hafta önceden yatışını yaparak ameliyata hazır hale gelmesini istedik ve ameliyatı ona göre planladık. Her şey planlıyken bir anda ben hasta oldum doktorlar da hasta olabiliyor, bu süre zarfında 1 hafta ben hastanede yattım. Gülistan teyzemiz 1 hafta beni beklemek zorunda kaldı. Hastanede yattığım süre zarfında o beni ziyarete geldi, ben de söz verdiğim gibi iyileşir iyileşmez direk ameliyat hazırlıklarına başladım. Ameliyat sonrasında gerçekten de 30 santimetre çapında 5 kilogram ağırlığında kitle çıktı. Başarılı ameliyat sonrası hastamızı taburcu edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“KİTLENİN TEKRAR ÇIKMA İMKANI YOK”

Vücuttaki kitleler hakkında bilgi veren Can, vücutta bulunan kitlelerin genellikle iyi huylu kitleler olduğunu belirterek, “Hastamızın kitlesini patoloji servisine yolladıktan sonra gelen sonuç bizi sevindirdi kitle iyi huylu çıktı. Ameliyat sonrasında kitlenin tekrar çıkma imkanı yok.” dedi.

YILDA EN AZ BİR KERE KONTROL ŞART

Gazeteciler aracılığıyla vatandaşlara seslenen Opr. Dr. Serhan Can, “yılda en az bir kere kontrol şart” diyerek, “Kadın hastalıklarında yılda bir kere kontrol yaptırarak erken teşhis koymamız bizler için çok iyi oluyor. O yüzden tüm hastalarımıza yıllık kontrolleri önermekteyiz.” uyarısında bulundu.