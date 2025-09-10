İspir Güllübağ Tüneli karardı: Sürücüler şikayetçi

Erzurum’un İspir ilçesinde bulunan Güllübağ Tüneli, sürücüler için adeta kâbusa dönüştü.

Tünelin giriş ve çıkışlarında ışıklandırma çalışmazken, içerideki aydınlatmaların büyük kısmı da devre dışı. Ayrıca uyarı tabelalarının ikaz ışıkları da yanmıyor. Özellikle gece saatlerinde ve kötü hava koşullarında sürücüler büyük riskle karşı karşıya kalıyor.

KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Vatandaşların defalarca yaptığı şikâyetlere rağmen bölgede önlem alınmadı.

Geçtiğimiz yıl tünelde ölümlü kaza yaşanırken, bu kış da çıkış noktasında maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Her kazada tehlike gözler önüne serilmesine rağmen Karayolları yetkilileri hâlâ adım atmadı.

ZORLU COĞRAFYA VE VAHŞİ HAYVANLAR TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Tünelin bulunduğu bölge, yüksek kayalıklar ve sarp arazi yapısıyla dikkat çekiyor.

Bunun yanında yaban keçisi, ayı, domuz, su samuru ve tavşan gibi vahşi hayvanlar sık sık yola çıkıyor. Aydınlatmanın olmayışı, hem sürücülerin hem de bu canlıların yaşamını ciddi biçimde tehlikeye sokuyor.

SÜRÜCÜLER ÖNLEM İSTEDİ

Sürücüler, yaşanan sıkıntıya tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgede defalarca kaza oldu, ölümler yaşandı. Hâlâ hiçbir önlem alınmadı. Tünel giriş ve çıkışında mutlaka gerekli tedbirler alınmalı."