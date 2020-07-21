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    İsrail uçakları Şam'ı vurdu

    İsrail uçakları Şam'ı vurdu

    İsrail uçakları, Golan Tepeleri üzerinden Şam'ın güneyine saldırdı.
    • AA
    • 21.07.2020 - 09:59
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    İsrail uçakları Şam'ı vurdu

    Suriye'de binlerce insanı evsiz yurtsuz bırakan Beşar Esad'ın Şam'ında, İsrail uçakları dolaşıyor...

    Esad rejimi, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni kullanarak, Şam'ın güneyine saldırdığını açıkladı.

    İsrail uçakları Şam'ı vurdu #1

    "SADECE MADDİ ZARAR OLUŞTU"

    Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu." ifadesine yer verildi.

    İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

    Başkent Şam'ın güneyinde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor. İsrail makamlarından, iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı

    İsrail uçakları Şam'ı vurdu #2

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