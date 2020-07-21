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İsrail uçakları Şam'ı vurdu
İsrail uçakları, Golan Tepeleri üzerinden Şam'ın güneyine saldırdı.
- AA
- 21.07.2020 - 09:59
Suriye'de binlerce insanı evsiz yurtsuz bırakan Beşar Esad'ın Şam'ında, İsrail uçakları dolaşıyor...
Esad rejimi, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni kullanarak, Şam'ın güneyine saldırdığını açıkladı.
"SADECE MADDİ ZARAR OLUŞTU"
Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu." ifadesine yer verildi.
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI
Başkent Şam'ın güneyinde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor. İsrail makamlarından, iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı