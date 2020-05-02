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    İsrail'de küçük uçak düştü

    Küçük bir uçağın düşmesi sonucu 50 yaşındaki pilot hayatını kaybederken, 14 yaşındaki çocuğun da yaralandığı belirtildi.
    • İHA
    • 02.05.2020 - 15:48
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    İsrail'de küçük uçak düştü

    İsrail'in Haşaron bölgesinde küçük bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Kaza sonucu 50 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiği, 14 yaşındaki çocuğun da yaralandığı açıklandı.

    Bölgeye gelen helikopterle yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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