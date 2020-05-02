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İsrail'de küçük uçak düştü
Küçük bir uçağın düşmesi sonucu 50 yaşındaki pilot hayatını kaybederken, 14 yaşındaki çocuğun da yaralandığı belirtildi.
- İHA
- 02.05.2020 - 15:48
İsrail'in Haşaron bölgesinde küçük bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kaza sonucu 50 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiği, 14 yaşındaki çocuğun da yaralandığı açıklandı.
Bölgeye gelen helikopterle yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.