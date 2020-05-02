İsrail'de küçük uçak düştü

Küçük bir uçağın düşmesi sonucu 50 yaşındaki pilot hayatını kaybederken, 14 yaşındaki çocuğun da yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Haşaron bölgesinde küçük bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaza sonucu 50 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiği, 14 yaşındaki çocuğun da yaralandığı açıklandı.

Bölgeye gelen helikopterle yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.