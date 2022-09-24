İstanbul Ağustos'ta 1 milyon 665 bin 983 turisti ağırladı

İstanbul Ağustos'ta 1 milyon 665 bin 983 turisti ağırladı

2022 yılının ilk 8 ayında megakente gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 180 bin 789 olduğu açıklandı. Listenin başında ise Ruslar yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de azalan turist hareketliliği son 2 yılda yeniden canlandı.

Yaz aylarıyla birlikte yurdun dört bir yanına yeniden turist akını yaşanmaya başladı.

Megakente ağustos ayında 1 milyon turist geldi

Türkiye'de tatil bölgelerinin yanı sıra tarihi ve turistik yerleriyle ün salan megakent de yoğun ilgi görüyor.

2022'nin ilk 8 ayında turistler tarafından rağbet gören İstanbul, ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turisti ağırladı.





İlk 8 ayda 10 milyon 180 bin 789 turist

Konuya ilişkin açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

Vali Yerlikaya, yılın 8 aylık bölümünde şehre gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 180 bin 789 olduğunu açıkladı.

Listenin başında Ruslar yer aldı

Öte yandan kenti ziyaret eden yabancı ülke vatandaşları arasında ilk sırada Ruslar'ın yer aldığını kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıkladı

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize; Ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 8 ayında şehrimize gelen yabancı turist sayısı 10 milyon 180 bin 789 oldu" ifadeleri yer aldı.

Listedeki ilk 4 ülke

Rusları sırasıyla Almanlar, İranlılar, Suudi Arabistanlılar ve ABD'lilerin takip etti.