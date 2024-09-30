İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak etkili oldu İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası’nda da etkisini gösterdi.

DHA

İstanbul'da beklenen sağanak il genelinde etkili oldu.

Üsküdar’da vatandaşlar koşarak ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korumaya çalıştı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda da etkisini gösterdi.

Üsküdar sahilinde yollar kısa sürede su birikintileri ile dolarken bazı vatandaşlar koşarak ve otobüs duraklarına girerek yağıştan kendini korumaya çalıştı. Yağışın salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)