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    İstanbul Atatürk Havalimanı’da uyuşturucu operasyonu

    İstanbul Atatürk Havalimanı’da düzenlenen operasyonda 24 kilo 250 gram kokain yakalandı.
    • İHA
    • 21.01.2021 - 13:19
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    İstanbul Atatürk Havalimanı’da uyuşturucu operasyonu

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Atatürk Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir kargo firmasına yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirildiği istihbaratı aldı.

    Alınan istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri, 18 Ocak’ta söz konusu kargo şubesine operasyon düzenledi.

    DEDEKTÖR KÖPEK BULDU

    Dedektör köpekle yapılan operasyonda, gül kutularının içine saklanmış halde 24 kilo 250 gram Kokain maddesi ele geçirildi. Polis, kargo şubesine hangi ülkeden geldiğini ve söz konusu uyuşturucunun Türkiye’deki alıcısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    İstanbul Atatürk Havalimanı’da uyuşturucu operasyonu #1

    İstanbul Atatürk Havalimanı’da uyuşturucu operasyonu #2

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