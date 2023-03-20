İstanbul Bağcılar'daki bina sosyal medyada çok konuşulmuştu: Yarın yıkılıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerinde yaşanılan büyük yıkım sonrası gözler İstanbul'a çevrilmişti. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen apartman için yıkım kararı verildi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin geride bıraktığı acı yüreğimizi yaktı.

11 ili de etkisi altına alan büyük depremlerde binlerce canımızı toprağa verdik.

Türkiye'nin bir gerçeği olan depremlere karşı duyarlılığın artırılması gereği, bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Özellikle İstanbul'daki bazı binalar sosyal medyada gündem olmuştu..

Bunlardan bir tanesi Bağcılar'daki binaydı.

Yıkım kararı çıktı

Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi.

Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu.

Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.

"Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak"

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: