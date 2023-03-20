İstanbul Bağcılar'daki bina sosyal medyada çok konuşulmuştu: Yarın yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin geride bıraktığı acı yüreğimizi yaktı.
11 ili de etkisi altına alan büyük depremlerde binlerce canımızı toprağa verdik.
Türkiye'nin bir gerçeği olan depremlere karşı duyarlılığın artırılması gereği, bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Özellikle İstanbul'daki bazı binalar sosyal medyada gündem olmuştu..
Bunlardan bir tanesi Bağcılar'daki binaydı.
Yıkım kararı çıktı
Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi.
Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu.
Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.
"Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak"
Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kentsel dönüşüm kapsamında Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor.
Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Bina hakkında 'riskli yapı' raporu çıkmış olup bina şu anda 'boş ve korunaklı' durumda bulunuyor.