İstanbul Bahçelievler'de bir ortaokulun duvarında çatlat ve yarık oluştu İstanbul Bahçelievler’de bir ortaokulun duvarlarında derin yarık ve çatlaklar oluştu. Eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin velileri tedirgin olduklarını dile getirdi.

İHA

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'yi derinden sarstı..

11 ili etkileyen deprem sonrası binlerce bina yıkılırken, 50 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti.

Yıkılan binalarda yapılan incelemeler sonrası ortaya çıkan hatalar ve ihmaller sonrası gözler İstanbul'a çevrildi..

Kentsel dönüşümün önemine bir kez daha dikkat çekilirken, İstanbul'daki yapıların içler acısı hali de bir bir ortaya çıkıyor.

Bunlardan bir tanesi de Bahçelievler ilçesinde görüldü..

Okul duvarında derin yarık ve çatlarlar oluştu

Yenibosna'da bir okulun duvarlarında derin yarık ve çatlaklar oluştu.

Okulun dış cephesinde bir çok yerde meydana gelen çatlaklar, velileri tedirgin etti. Bunun üzerine bir araya gelen bazı veliler, okul yönetimiyle görüşmeye gitti.

Yönetim ise, daha önce yapılan incelemeler sonucunda okulun depreme dayanıklı olduğunu söyledi.

Öte yandan, olası bir depremde yıkılacak gibi duran okul, tahliye edilen okullar arasında yer almıyor.

"Çocuklarımızı güvenli bir şekilde göndermek istiyoruz"

Okulun iyi durumda olmadığını belirten öğrenci velisi Suna Altuntaş, şu ifadeleri kullandı:

Biz öğretmenimizle görüşmüştük. O da denetlemenin yapıldığını bir sakınca olmadığını söyledi. Şuanda dışarda da hasar olduğunu gördük. İyi durumda görünmüyor. Bir grup arkadaş gittiğinde sonucun iyi çıktığı söylenmişti. Sınıf öğretmenimizde öyle söyledi. Böyle olursa gidip görüşmek lazım.



Ben o kadar kötü olduğunu bilmiyordum. İstanbul’da deprem beklenirken bu durum çocuklar için çok tehlikeli. İstanbul’da olduğumuz için sadece okul için değil evimiz içinde korkuyoruz. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula göndermek istiyoruz.

"Dökülen sıvaların çocukların kafasına düşme ihtimali de var"

Sürekli okul yolunu kullanan mahalle sakini Ahmet Aşçıoğlu da şu ifadeleri kullandı: